Reforma pensiilor speciale. Cât de frică îi este lui Bolojan de magistrați

Bolojan a spus că are deosebit respect pentru sistemul de justiție și știe că „o țară puternică are un sistem de justiție puternic”, dar sunt câteva lucruri care nu pot fi negate.

„În această zonă avem trei probleme majore. În primul rând o legislație de salarizare neclară, care a fost speculată. S-au deschis peste 20.000 de procese în ultimii ani, care au însemnat sentințe care au fost date în așa fel încât statul român a trebuit să plătească peste 2 miliarde de euro, doar diferențe salariale în această zonă. Și gândiți-vă că aceste procese… 2 miliarde! 2 miliarde de euro și mai de plătit cam pe-atâta. Ceea ce înseamnă niște sume importante și o impredictibilitate a sistemului de salarizare. Al doilea aspect important pe care trebuie să-l corectăm este faptul că poți să ieși la pensie la o vârstă de 47-48 de ani, așa cum se întâmplă în prezent, după 25 de ani de vechime. Ceea ce este anormal pentru că un om aflat în deplinitatea experienței profesionale, abia de atunci își exprimă serviciile corespunzător pentru stat, deci sentințe mai bune, sentințe predictibile și este păcat. Și atunci am propus mărirea vârstei de pensionare, vârsta normală de pensionare, după o vechime minimă de 35 de ani și acest proiect corectează acest lucru, ceea ce trebuie făcut pentru toate domeniile”, a spus Ilie Bolojan la Antena 1.

Premierul a explicat că România are doar jumătate din populația activă implicată în economie, cu vârste cuprinse între 55 și 65 de ani

„Gândiți-vă când vom ieși la pensie în anii următori, generațiile care suntem de 400-450.000 de oameni, cei care suntem născuți în anii `65-`75, iar după noi vin generații de 100-150.000 de mii de oameni, nu mai poate fi acest sistem sustenabil. Vrem ca economia României să se dezvolte, vrem să avem mai mulți bani la buget, trebuie să avem mai mulți oameni activi în economie, pe tot parcursul vieții și să limităm pensionarea anticipată”, a spus Bolojan.

Potrivit acestuia, o altă problemă majoră a sistemului de justiție este că „este o anormalitate să ai o pensie egală cu ultimul salariu”

Bolojan a fost întrebat dacă merge înainte în ciuda opoziției masive a tuturor asociațiilor de magistrați și dacă nu îi este teamă, pentru că „politicienilor le e cam teamă să se ia de magistrați. Din motive, la fel ca la doctor, se gândesc, n-aș vrea să fiu prea curând în fața unui procuror sau unui judecător”.

„La modul foarte cinstit, când ești pe o funcție, faci ceea ce este necesar, nu ceea ce dă bine. Și atunci când faci ceva, cu siguranță vei deranja pe cineva. Dacă nu vrei să deranjezi pe nimeni, la final nu o să faci nimic și o să-i deranjezi pe toți. Acesta este realitatea. Și aici nu e vorba de a lupta împotriva sistemului de justiție sau altor sisteme, e pur și simplu de a face ceea ce trebuie, pentru că dacă vrem ca românii să-și recăștige încrederea atât în sistemul politic, dar și în cel de justiție, trebuie să facem niște lucruri cât mai corecte posibil în condițiile date. Niciodată nu este totul perfect, dar aceste dezechilibre, oricum ar fi, legate și de valoarea pensiei, raportată la valoarea unei pensii medii… o pensie în magistratură, astăzi, în medie, se duce undeva la 24.000 de lei față de o pensie care este undeva sub 3.000 de lei. Deci vă puteți da seama ce diferență este și toate aceste dezechilibre nu fac decât să scadă încrederea în sistem și să pierzi cea mai importantă perioadă de maturitate profesională”, a mai spus Ilie Bolojan.