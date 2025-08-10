Bolojan, întrebat despre eventuala ieșire a PSD din coaliție: Sper să nu avem o astfel de situație

Ilie Bolojan a fost întrebat duminică la Antena 3 CNN despre ședința de luni a conducerii PSD și ce ar face dacă social-democrații ar decide ieșirea de la guvernare.

„Sper să nu avem o astfel de situație și eu cred că toți cei care suntem la guvernare suntem conștienți de situația în care se găsește țara noastră. Iar un indicator important după care este judecată o țară este și cel legat de stabilitatea politică. Pentru că stabilitatea politică înseamnă predictibilitate atunci când iei măsuri, înseamnă capacitatea de a le lua efectiv și înseamnă politici pe termen lung, înseamnă normalitate și posibilități de dezvoltare. Și știind realitatea, aceste partide au format această coaliție dorind să corecteze lucrurile și deci partea de stabilitate este foarte importantă”, a spus Ilie Bolojan.

Bolojan: Armonizarea lucrurilor într-o coaliție nu e ușoară

El admite că într-o coaliție de patru partide plus grupul minorităților nu este ușor să armonizezi lucrurile: „Aici nu mai e vorba de poziționări într-o problemă sau alta, este pur și simplu de responsabilitatea de a duce țara înainte”.

Șeful Guvernului spune că „toate proiectele care au fost propuse, atât cele din pachetul 1, cât și cele din pachetul 2, au fost discutate”: „Ele sunt parte a programului de guvernare, așa cum este ca document, deci nu există, din punctul ăsta de vedere, niciun fel de discuție legată de faptul că aceste măsuri nu au fost discutate. Periodic le discutăm, dar asta nu înseamnă că abordările partidelor, într-o speță sau alta, sunt identice”.