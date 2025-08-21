Buzoianu: Patru ani din viață pierdem, în medie, din cauza arderilor ilegale de deșeuri

„(Arderile de deșeuri – n.n.) provoacă un nivel uriaș de poluare, adică sunt zile în care se scurtează viața oamenilor care inhalează, care respiră acest aer și s-a întâmplat asta ani în șir. Sunt ani de zile care ne sunt scurși din viață, patru ani de zile în medie din cauza poluării aerului pierdem noi ca români”, a declarat Buzoianu, joi seară, la B1 TV.

Ministrul a precizat că săptămâna trecută a fost adoptată hotărârea de guvern prin care Garda de Mediu poate folosi drone pentru a depista arderile ilegale, iar acum se lucrează la cadrul legal prin care imaginile captate să poată constitui probă în instanță.

„Acum suntem în discuții foarte avansate pe ultimele faze de avizare pentru ca aceste imagini (…) să poată să fie folosite ca probă în instanță. Anume, să nu mai poată să fie contestate, pentru că sunt camere omologate. (…) Terminăm odată bâlciul că n-am văzut cine a dat foc, că nu știm cine arde deșeuri în Sintești, că nu știm cine arde deșeuri prin toate județele țării. Știm foarte bine cine le arde. Acum vom avea și probe și se vor deschide și dosare”, a afirmat oficialul.

„Am mers săptămânile trecute în Hunedoara și în Gorj, unde există acest fenomen absolut îngrijorător. Oamenii își cumpără la kilogram haine cu un leu și ard hainele respective ca să își încălzească casele. (…) Familiile respective vând lemnul respectiv primit (ca ajutor social – n.n.) și continuă să își încălzească casele cu haine”, a mai spus ministrul Mediului.