Câciu: Vom depune un proiect de lege cu amendamentele pe care Guvernul nu le-a acceptat azi

„În următoarele zile vom depune un proiect de lege cu acele amendamente pe care guvernul nu le-a acceptat astăzi. Iar una dintre prevederi va viza şi plata CASS şi de către migranţi, refugiaţii ucrainieni sau azilanţi, CASS de 10% aferent sumelor pe care le primesc de la statul român. Mi se pare corect şi echitabil să plătească la fel ca românii”, a scris pe Facebook social-democratul.

El susţine că vor fi prevederi privind scutirea de plata CASS a mamelor, a veteranilor de război, văduvelor de război, a invalizilor şi deţinuţilor politici.

„Despre aceste aspecte nu îi veti auzi vorbind pe lobbysti”, adaugă fostul ministru.