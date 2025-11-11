Călin Georgescu, în fața Judecătoriei: ”Cerem ajutorul Sfinților care, prin rugăciunea lor, aduc dreptatea lui Dumnezeu”

UPDATE: La sosirea la Judecătorie, Călin Georgescu a făcut o serie de declarații în fața jurnaliștilor, invocând libertatea de exprimare și criticând corupția din sistemul politic și judiciar.

”Marele Titulescu spunea că într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi. Păduchi-păduchi și păduchi cu explicații. În orice caz, astăzi, 11 noiembrie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Mina, ocrotitorul celor păgubiți de dreptate și adevăr. Și în această situație, noi oamenii, atunci când vedem că dreptatea oamenilor nu este la fel cu dreptatea lui Dumnezeu, năzuim și cerem ajutorul Sfinților care, prin rugăciunea lor, aduc dreptatea lui Dumnezeu”, a declarat Călin Georgescu (CITEȘTE AICI ÎNTREAGA DECLARAȚIE!).

ȘTIREA INIȚIALĂ: Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul General, Georgescu este acuzat de promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de crime de război, genocid și crime împotriva umanității, precum și de răspândirea ideilor și doctrinelor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, faptele fiind comise în formă continuată, în cinci acte materiale distincte, arată G4 Media.

Instanța a decis, la 21 octombrie, prelungirea măsurii controlului judiciar, impusă încă din vară, măsură ce presupune mai multe restricții pentru inculpat. Printre acestea se numără interdicția de a părăsi țara fără acordul autorităților judiciare și interdicția de a posta, în spațiul public sau online, mesaje cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist ori xenofob.

Călin Georgescu, susținut în campania electorală de mai multe grupuri ultranaționaliste, este considerat de procurori un promotor activ al ideologiei legionare. Procesul său se desfășoară în baza legii nr. 217/2015, care sancționează negarea Holocaustului și promovarea simbolurilor fasciste.

Următorul termen de judecată urmează să fie stabilit în cursul zilei de marți, după audierea părților și a reprezentanților Ministerului Public.