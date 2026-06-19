Care este „linia roșie” în formarea guvernului. Nicușor Dan mizează pe direcția pro-occidentală și disciplină fiscală

„Păstrarea direcției pro-occidentale și o seriozitate pe partea financiară, pentru că piețele sunt cu ochii pe noi. Timpul nu este de partea noastră. Dacă am fi Olanda sau Belgia, am putea să stăm un an să negociem, dar situația României este diferită”, a afirmat șeful statului.

El a precizat că a discutat cu mai mulți oficiali din cadrul Consiliul European despre criza politică din România, prezentând atât viziunea sa pe termen scurt, cât și obiectivele pe termen mediu și lung.

În acest context, Nicușor Dan a avertizat că declanșarea prematură a unei campanii electorale nu este benefică și a subliniat necesitatea temperării conflictelor politice dintre partidele pro-occidentale, pentru a evita escaladarea tensiunilor politice.