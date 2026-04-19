Ce ar face Ilie Bolojan dacă Guvernul ar fi demis prin moțiune de cenzură? „Președintele declanșează consultări și desemnează un nou premier”

„Dacă Guvernul nu mai are susținere în Parlament și cade printr-o moțiune de cenzură sau se vacantează postul de premier, în mod cert președintele României face consultări cu partidele”, a explicat Bolojan.

Acesta a subliniat că, în urma acestor discuții, șeful statului poate desemna un nou prim-ministru, însă propunerea va ține cont de configurația parlamentară.

„Premierul propus se bazează, cu certitudine, pe sprijinul partidului său sau pe o majoritate parlamentară”.

În contextul unei eventuale crize politice, premierul a evidențiat rolul partenerilor de coaliție, menționând că UDMR a fost „un factor de echilibru” și că nu există semnale privind o retragere de la guvernare.

Totodată, acesta a atras atenția asupra dificultății formării unei majorități stabile.

„Avem un parlament fragmentat, în care niciun partid nu a depășit 25%. E nevoie de coaliții de cel puțin trei sau patru partide pentru a asigura o majoritate”, a spus el.

În același timp, Bolojan a subliniat că nu urmărește obținerea unei alte funcții.

„Nu mi s-a oferit nicio funcție și nu acționez pentru a obține o altă funcție”, a spus Bolojan.

El a adăugat că și-a asumat funcția într-un moment dificil și că responsabilitatea guvernării trebuie privită dincolo de interesele de partid.

„Fac ceea ce trebuie pentru România, nu pentru partid”.

În final, Bolojan a avertizat că lipsa reformelor și a disciplinei financiare poate duce la o reacție puternică din partea electoratului.

„Dacă nu înțelegem că lucrurile nu mai pot continua așa, există riscul ca în 2028 să avem un vot antisistem”, a conchis premierul.