Prima pagină » Politic » Ce ar face Ilie Bolojan dacă Guvernul ar fi demis prin moțiune de cenzură? „Președintele declanșează consultări și desemnează un nou premier"

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în eventualitatea în care Executivul ar fi demis printr-o moțiune de cenzură, procedura constituțională este clară și implică consultări între președintele României și partidele parlamentare.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
19 apr. 2026, 23:01, Politic

„Dacă Guvernul nu mai are susținere în Parlament și cade printr-o moțiune de cenzură sau se vacantează postul de premier, în mod cert președintele României face consultări cu partidele”, a explicat Bolojan.

Acesta a subliniat că, în urma acestor discuții, șeful statului poate desemna un nou prim-ministru, însă propunerea va ține cont de configurația parlamentară.

„Premierul propus se bazează, cu certitudine, pe sprijinul partidului său sau pe o majoritate parlamentară”.

În contextul unei eventuale crize politice, premierul a evidențiat rolul partenerilor de coaliție, menționând că UDMR a fost „un factor de echilibru” și că nu există semnale privind o retragere de la guvernare.

Totodată, acesta a atras atenția asupra dificultății formării unei majorități stabile.

„Avem un parlament fragmentat, în care niciun partid nu a depășit 25%. E nevoie de coaliții de cel puțin trei sau patru partide pentru a asigura o majoritate”, a spus el.

În același timp, Bolojan a subliniat că nu urmărește obținerea unei alte funcții.

„Nu mi s-a oferit nicio funcție și nu acționez pentru a obține o altă funcție”, a spus Bolojan.

El a adăugat că și-a asumat funcția într-un moment dificil și că responsabilitatea guvernării trebuie privită dincolo de interesele de partid.

„Fac ceea ce trebuie pentru România, nu pentru partid”.

În final, Bolojan a avertizat că lipsa reformelor și a disciplinei financiare poate duce la o reacție puternică din partea electoratului.

„Dacă nu înțelegem că lucrurile nu mai pot continua așa, există riscul ca în 2028 să avem un vot antisistem”, a conchis premierul.

Citește și

Recomandarea video

