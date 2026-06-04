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Cum ajungeau în România mașini de lux furate din Europa. DIICOT a făcut 30 de percheziții

Procurorii DIICOT Ploiești și polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Prahova au efectuat joi 30 de percheziții în județele Prahova, Ialomița, Argeș, Teleorman, Bistrița-Năsăud și în municipiul București, într-un dosar care vizează destructurarea unei grupări suspectate de trafic cu autoturisme de lux furate.
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Oana Antipa
04 iun. 2026, 08:57, Social
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Anchetatorii cercetează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

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Mașini furate din Europa și transformate în „clone”

Potrivit DIICOT, investigațiile au arătat că, în perioada 2024 – iunie 2026, în județul Prahova a funcționat o rețea care ar fi obținut profituri importante din comercializarea unor autoturisme de lux. Acestea proveneau din furturi comise în state ale Uniunii Europene sau din contracte de leasing fraudate.

Conform procurorilor, membrii grupării ar fi cumpărat vehiculele și le-ar fi modificat datele de identificare pentru a le atribui identitatea unor autoturisme similare, înmatriculate legal.

Sub coordonarea liderului grupării, suspecții ar fi vândut ulterior mașinile în România folosind documente falsificate. Ancheta a stabilit că pentru justificarea provenienței autoturismelor ar fi fost folosite formulare autentice emise în Spania și Austria, în care erau modificate datele de identificare.

Potrivit anchetatorilor, vehiculele vizate erau sustrase prin metode precum descuierea electronică, duplicarea cheilor sau atacuri de tip „relay”. Alte autoturisme ar fi fost obținute prin înșelăciune. După aducerea lor în România sau în state vecine, suspecții ar fi modificat seriile de identificare și ar fi gravat altele noi, corespunzătoare unor vehicule similare, de aceeași marcă, culoare și an de fabricație.

Autoturismele erau înmatriculate și vândute cumpărătorilor de bună-credință

Mașinile astfel „clonate” erau prezentate la diferite reprezentanțe ale Registrului Auto Român pentru obținerea documentelor necesare înmatriculării. După finalizarea procedurilor, autoturismele erau scoase la vânzare, în principal prin intermediul rețelelor de socializare.

Anchetatorii susțin că vehiculele erau cumpărate de persoane de bună-credință, care nu cunoșteau proveniența reală a acestora. Plățile se făceau atât în numerar, cât și prin transfer bancar, iar sumele obținute erau împărțite între membrii grupării.

Pentru a ascunde circuitul banilor, suspecții ar fi folosit frecvent persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei sau cunoscuți, pe numele cărora erau încasate sumele provenite din vânzări.

Prejudiciu de peste 800.000 de euro

Potrivit investigațiilor, numai în perioada 2024-2025, gruparea ar fi provocat un prejudiciu de peste 800.000 de euro mai multor persoane vătămate.

Persoanele vizate de anchetă sunt audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor criminaliști și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Prahova, precum și al structurilor de poliție din Bistrița-Năsăud, Argeș, Teleorman, Ialomița, Ilfov și București. La operațiune participă și jandarmi ai Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

DIICOT precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

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