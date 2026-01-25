Prima pagină » Politic » Ce se întâmplă dacă planul PSD reușește? Ciucu: Să uite! PNL nu mai este atât de prost

Ce se întâmplă dacă planul PSD reușește? Ciucu: Să uite! PNL nu mai este atât de prost

Dacă PSD iese de la guvernare pentru a forța PNL să pună un alt premier, prim-vicepreședintele liberal Ciprian Ciucu le transmite colegilor din coaliție „să uite”, pentru că „PNL nu mai este atât de prost”.
Laura Buciu
25 ian. 2026, 21:24, Politic

PSD a transmis că social-democrații vor fi consultați dacă mai vor sau nu să rămână PSD la guvernare, iar în cazul în care va ieși, PSD nu va susține un guvern minoritar, ci vor cere schimbarea premierului Ilie Bolojan cu altul propus de cei din Partidul Național Liberal, așa cum prevede protocolul. Întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, ce se va întâmpla dacă planul PSD va fi dus la capăt, Ciprian Ciucu a spus: „Să uite! Pentru că vor arunca țara în instabilitatea economică și tot ce s-a muncit acest an se va pierde. Să uite!”.

Ciucu a spus că PNL „nu mai este atât de prost” cum a fost în trecut, cânt deciziile se luau „la PSD”.

„În primul și în primul rând, credeam că sunt oameni serioși. Atunci când semnează ceva, se și țin de acea semnătură. O semnătură în protocol. Urmează o rotativă. Le e greu să-și ia niște angajamente politice pe perioade scurte de timp? Nu vorbim de 10 ani, nu vorbim de 5 ani, vorbim de 3 ani. Un an și jumătate – Partidul Național Liberal, după care PSD. Deci, să nu-și imagineze PSD că PNL mai este atât de prost cum, poate, a fost în trecut, în care decizii pentru PNL să se ia la PSD”, a spus Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă are acest reproș față de fostul lider PNL, Nicolae Ciucă, Ciprian Ciucu a spus că se referă la „trecutul recent”.

„Dacă colegii mei consideră că a mai sta în siajul PSD și a ne dicta PSD sau să ne vindem pentru a mai sta încă un an de zile la guvernare sau astfel de lucruri… Noi ne pierdem credibilitatea la nivel național”, a spus Ciucu, însă nu a vurt să îi numească pe acești colegi.

El a spus, însă, că „partidul trebuie să-și regăsească sufletul. Și a regăsit sufletul după ce a venit Ilie Bolojan”.

 

