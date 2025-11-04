Ce spune familia lui Daniel Băluță despre omul din spatele candidatului la Primăria Capitalei

Într-un clip publicat pe rețelele de socializare, primarul Sectorului 4 și candidatul la Primăria Bucureștiului, Daniel Băluță, apare alături de soția și fiica sa, și vorbesc despre echilibru și despre parcursul comun al celor doi soți.

În material, fiica sa povestește cum tatăl o ajută la studii, menționând că „a fost olimpic național la chimie”, iar soția sa descrie familia ca fiind „una normală”, cu singura diferență că „muncesc foarte mult de când se cunosc”. Cei doi soți au urmat aceeași grădiniță, școală generală, liceu și facultate, toate în sectorul 4.

Soția primarului îl descrie ca pe un om dedicat și atent, care pune aceeași pasiune în proiectele sale precum în profesia de medic: „Pașii pe care îi aplică atunci când construiește sunt aceiași învățați în facultate, ca plan de tratament.”

Băluță își amintește de perioada în care lucra ca medic, spunând că îi este dor de colegi și de lucrul cu pacienții: „De multe ori mi-e dor de colegii mei, mi-e dor de pacient, mi-e dor de lucrurile și de senzațiile pe care le-am trăit de fiecare dată în lucrul cu pacienții. Îmi place să fac. N-aș putea să stau.”

Fiica lui îl descrie pe Daniel Băluță ca fiind „un tată foarte bun și atent”.

Despre candidatura sa pentru Primăria Capitalei, Băluță a fost prezentat de familie ca un om atent și sincer, care își respectă promisiunile: „Sunt foarte atent atunci când fac promisiuni. Așa mi-am învățat și copilul.”

Soția sa a adăugat că, din perspectiva cetățeanului, o eventuală alegere a lui Daniel Băluță în funcția de primar general „ar fi un câștig”.