Ciprian Ciucu acuză că Grindeanu și PSD blochează deciziile coaliției

Întrebat dacă s-a ajuns marți la o concluzie în cadrul ședinței coaliției, Ciucu a spus: „Eu nu am mai participat la știința coaliției de ieri, adică nu am fost de față în timpul discuțiilor, așa că nu pot să vă zic foarte, foarte multe, dar pot să îmi dau seama că este a cincea ședință a coaliției care nu mai ia decizii. Deci, în acest moment, domnul Grindeanu și PSD blochează deciziile coaliției. Această tactică de să vină și să agreeze, se comportă civilizat, să discute la coaliție, după care iese și neagă orice s-a agreat, duce să avem un blocaj”.

El susține că „această situație de blocaj care trenează trebuie neapărat să fie deblocată”.

Ciprian Ciucu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple după 7 noiembrie, după congresul PSD.

„Trebuie ca această coaliție să devină funcțională. Îmi aduc aminte la ultimile ședințe la care am participat, după o oră de discuții, de-abia apucai să aprofundezi un subiect și mai erau încă 5-6, PSD se scula de la masă și pleca. (…) Deci fac încă un apel către PSD să se comporte ca un partener de încredere în această coaliție”, a mai spus Ciucu la Digi24.