Ciprian Ciucu afirmă că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui să aibă loc în acest an

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a spus miercuri, într-o emisiune la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui să fie organizate în acest an, în luna noiembrie, întrucât legea este „foarte clară” în acest sens.

„(Alegerile pentru Primăria Capitalei – n.r.) ar trebui să fie anul acesta. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie anul acesta în noiembrie, pentru că deja s-a împins mult prea mult. Care este mesajul pe care îl dai oamenilor? Că totul se aranjează la masa verde”.

Ciucu a adus în discuție situația alegerilor din 2024, când datele pentru organizarea celor patru rânduri de alegeri au fost „un aranjament politic” al coaliției aflate la momentul respectiv la guvernare.

Primarul Sectorului 6 a mai subliniat faptul că „ar trebui să învățăm din greșeli și să nu ne mai jucăm cu a fixa alegeri când îți convine ție. Nu. Alegerile trebuie să fie predictibile întotdeauna și legea este foarte clară”.