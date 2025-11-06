Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu: Bucureştiul a pierdut 280 de milioane de lei din cauza lipsei de proiecte

Ciprian Ciucu: Bucureştiul a pierdut 280 de milioane de lei din cauza lipsei de proiecte

Ciucu a declarat joi, la Digi24, că Bucureştiul a pierdut în urmă cu câţiva ani aproximativ 280 de milioane de lei din fonduri guvernamentale, din cauza lipsei de proiecte pregătite. El a subliniat că reabilitarea sistemului de termoficare şi reducerea riscului seismic trebuie să devină prioritar.
Rareș Mustață
06 nov. 2025, 19:36, Politic

Primarul Sectorului 6 şi candidat la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, într-un interviu la Digi24, că Bucureştiul a pierdut în trecut aproximativ 280 de milioane de lei din cauză că administraţiile de atunci nu au avut proiecte de investiţii pregătite.

„S-au pierdut foarte mulţi bani. Trebuie să recuperăm, iar termia este o prioritate, pentru că o mare parte din Bucureşti se bazează pe subvenţia la termie, iar aceşti bani se scurg, literalmente, în pământ, odată cu agentul termic care curge din ţevi”, a spus Ciucu.

Acesta a explicat că îşi doreşte un oraş mai curat, mai ordonat şi cu investiţii care să ducă la regenerare urbană, în special în centrul Capitalei.

„Zona centrală, de exemplu, arată de multe ori mai prost decât cartierele din Sectorul 6. Aş începe cu un plan de regenerare urbană pentru bulevardul Magheru şi Calea Victoriei”, a declarat el.

Ciucu a vorbit şi despre riscul seismic, pe care îl consideră una dintre marile probleme ale Bucureştiului.

„Suntem capitala cu cel mai mare risc seismic din Europa. Aici e nevoie de o intervenţie clară din partea guvernului şi de o legislaţie care să permită consolidarea clădirilor vulnerabile”, a spus primarul Sectorului 6, adăugând că este un proiect de lungă durată, dar esenţial pentru siguranţa locuitorilor.