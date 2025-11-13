Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu: „Bucureștiul a pierdut bani pentru că dezvoltarea a fost blocată și împinsă în afara orașului”

La emisiunea „Ai Aflat” de la Gândul, Ciprian Ciucu a explicat că blocajele în dezvoltarea urbană au afectat Bucureștiul și infrastructura actuală a acestuia.
Nițu Maria
13 nov. 2025, 17:24

În emisiunea „Ai Aflat” de la Gândul, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a vorbit despre blocajele din dezvoltarea urbană a Bucureștiului și efectele lor asupra orașului.

El a explicat că „Bucureștiul a pierdut foarte mulți bani, care au plecat în special în Ilfov, pentru că s-a blocat dezvoltarea.”

Ciucu a declarat că zonele protejate, cum sunt centrul istoric al Bucureștiului, spațiile verzi și cartierele comuniste, trebuie menținute, în timp ce zonele care au fost industriale pot fi reconfigurate pentru dezvoltare, dar „ca să nu ajungă ghetouri”, se pot construi „locuințe colective până la 60%, după care vii cu funcțiuni urbane, comerț, educație, agrement și așa mai departe.”

El a mai explicat cât de important este ca orașele să se dezvolte pe verticală, pentru eficiență energetică și reducerea poluării.

Despre deteriorarea infrastructurii pe termen lung, Ciucu a spus că „peste 15 ani, toată această infrastructură se va deteriora. Din păcate, mulți locuitori nu vor avea resursele necesare pentru a-și întreține sau repara propria infrastructură, precum rețelele de apă, canalizare, gaze sau drumurile. Acest fenomen a apărut tocmai pentru că dezvoltarea a fost exportată în afara Bucureștiului și pe zone neconstituite nu s-a mai permis dezvoltarea.”

