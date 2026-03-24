Ciprian Ciucu, discuții cu Vlad-Popescu Piedone despre proiectele din Sectorul 5: „Vreau să vedem unde aveți blocaje, să le deblocăm și să avem o discuție constructivă”

Primăria Municipiului București a anunțat marți, pe Facebook, o serie de măsuri și proiecte discutate în cadrul unei întâlniri între primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și edilul Sectorului 5, Vlad Popescu-Piedone, alături de echipele lor.

„Vreau să vedem unde aveți blocaje, să le deblocăm, unde putem colabora, vreau să avem o discuție constructivă. Toată lumea este aici, să vedem ce putem face”, a spus primarul general.

Unul dintre cele mai urgente subiecte a fost situația blocului din Rahova, afectat de o explozie, care trebuie pus în siguranță atât pentru locatari, cât și pentru desfășurarea cursurilor la Liceul Bolintineanu.

„Am demarat trei licitații consecutive pentru lucrări de punere în siguranță. Ce să vezi – nici un constructor din România nu vrea. Poate nu li se pare proiectul fezabil, poate le e teamă, nu știu. Toată lumea vorbește despre demolare directă, ca alternativă. Sunt șanse ca totuși să avem o ofertă, aflăm săptămâna aceasta. Apoi, îi chemăm pe oameni la discuții”, a precizat Ciprian Ciucu.

Pe lista discuțiilor s-au aflat și proiecte legate de infrastructură și educație, precum emiterea autorizației pentru demolarea Școlii Gimnaziale I.G. Duca, dar și lucrări la Colegiul Gheorghe Lazăr, unde este necesar avizul Ministerului Culturii, fiind vorba despre o clădire monument istoric.

De asemenea, PMB a anunțat că s-au stabilit măsuri pentru îmbunătățirea traficului și a infrastructurii urbane, inclusiv amenajarea unei treceri de pietoni semaforizate pe Bulevardul Progresul și începerea lucrărilor de reparații ale carosabilului în următoarele două săptămâni.

Un alt proiect important vizează modernizarea Drumului Cooperativei, care va fi extins și reabilitat complet, anunță Primăria Capitalei.

„Va fi extins, modernizat, reabilitat, cu toată infrastructura de canalizare, rețele, iluminat public. Am agreat ca PS 5 să facă SF-ul, iar PMB va face exproprierile. Drumul Cooperativei va avea câte o bandă pe sens și trotuare generoase.”, a anunțat Primăria.

În cadrul întâlnirii de marți s-a discutat și despre reabilitarea liniei de tramvai 32, una dintre cele mai circulate din Capitală, care în prezent este afectată din cauza „unui gazon pus necorespunzător”.

„Să o tratăm cu urgență! Dați drumul la SF, bugetați-o!”, a precizat Ciucu.

Pe lângă investițiile în infrastructură, primarul Capitalei a propus și măsuri pentru îmbunătățirea Sectorului 5, inclusiv prin eliberarea trotuarelor de mașini și amenajarea de spații verzi, dar și colaborări între administrații pentru proiecte comune.