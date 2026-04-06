Prima pagină » Politic » Controverse provocate de Trump. Ce a făcut președintele SUA de Paște

Controverse provocate de Trump. Ce a făcut președintele SUA de Paște

Președintele SUA, Donald Trump, a stârnit noi controverse după ce a lipsit de la slujba de Paște. În schimb, el s-a plimbat cu mașina prin Washington și a publicat mesaje în care amenința Iranul și îl lăuda pe Alah.
Controverse provocate de Trump. Ce a făcut președintele SUA de Paște
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
06 apr. 2026, 07:42, Politic

Președintele SUA, Donald Trump, nu a participat la obișnuitele slujbe de Paște, făcând în schimb un tur al Washingtonului, anunță Express. El s-a plimbat cu mașina în jurul Memorial Circle și s-a oprit la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia. Președintele nu a participat la niciuna dintre cele trei slujbe de duminică de la Biserica Episcopală Sf. Ioan din Piața Lafayette, acolo unde Trump obișnuia să apară de Paște.

De asemenea, Donald Trump și-a făcut timp pentru un interviu în care a amenințat Iranul. El a publicat și mai multe mesaje pe rețeaua Truth Social, unul dintre ele încheindu-se cu mesajul „Slavă lui Allah.”

„Deschideți naibii Strâmtoarea, nebunilor, sau veți trăi în Iad. Doar uitați-vă! Slavă lui Allah”, a scris Donald Trump.

Mesajul său a stârnit numeroase reacții negative. Jurnalistul britanic Piers Morgan a exclamat: „Este jenant. Ștergeți-l, domnule președinte”.

Republicana Marjorie Taylor Greene i-a îndemnat pe membrii administrației Trump să „intervină în nebunia lui Trump” și a declarat că acțiunile sale „nu fac America din nou măreață”.

Trump a fost criticat dur și de democrați, în timp ce senatorul independent Bernie Sanders a cerut Congresului „să acționeze acum pentru a pune capăt războiului”.

