Convocare – record de observatori internaționali la alegerile din Moldova / Peste 3.000 de observatori naționali și internaționali vor supraveghea alegerile

3.423 de observatori au fost acreditați să monitorizeze alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, informează Comisia Electorală Centrală, citată de zdg.md.
Dintre aceștia, 2.496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară.
Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova.
Peste 20 de misiuni diplomatice acreditate
CEC a acreditat 912 observatori internaționali, care reprezintă următoarele instituții, potrivit zdg.md:
- 22 misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova (149 de persoane);
- 15 autorități electorale străine (28 de persoane);
- 12 asociații internaționale (269 persoane);
- misiunea de observare a alegerilor din partea OSCE/ODIHR va fi reprezentată de 272 de persoane:
- Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor de 8 persoane;
- Adunarea Parlamentară a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră de 3 persoane;
- Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de 28 de persoane;
- Parlamentul European – 14 persoane;
- Adunarea Parlamentară a OSCE – 118 persoane;
- Parlamentul Ucrainei – 15 persoane;
- Organizația Internațională a Francofoniei – 8 persoane.