Convocare – record de observatori internaționali la alegerile din Moldova / Peste 3.000 de observatori naționali și internaționali vor supraveghea alegerile

912 observatori au fost acreditați numai din partea OSCE, Parlamentului European și a altor organizații
Sursa foto: Facebook / CEC
Luiza Moldovan
27 sept. 2025, 16:25, Politic

3.423 de observatori au fost acreditați să monitorizeze alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, informează Comisia Electorală Centrală, citată de zdg.md.

Dintre aceștia, 2.496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară.

Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova.

Peste 20 de misiuni diplomatice acreditate

CEC a acreditat 912 observatori internaționali, care reprezintă următoarele instituții, potrivit zdg.md:

  • 22 misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova (149 de persoane);
  • 15 autorități electorale străine (28 de persoane);
  • 12 asociații internaționale (269 persoane);
  • misiunea de observare a alegerilor din partea OSCE/ODIHR va fi reprezentată de 272 de persoane:
  • Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor de 8 persoane;
  • Adunarea Parlamentară a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră de 3 persoane;
  • Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de 28 de persoane;
  • Parlamentul European – 14 persoane;
  • Adunarea Parlamentară a OSCE – 118 persoane;
  • Parlamentul Ucrainei – 15 persoane;
  • Organizația Internațională a Francofoniei – 8 persoane.

 

