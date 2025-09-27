Convocare – record de observatori internaționali la alegerile din Moldova / Peste 3.000 de observatori naționali și internaționali vor supraveghea alegerile

3.423 de observatori au fost acreditați să monitorizeze alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, informează Comisia Electorală Centrală, citată de zdg.md.

Dintre aceștia, 2.496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară.

Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova.

Peste 20 de misiuni diplomatice acreditate

CEC a acreditat 912 observatori internaționali, care reprezintă următoarele instituții, potrivit zdg.md: