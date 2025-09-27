Altarul ca tribună politică / Un preot din raionul Hîncești (Rep. Moldova) este anchetat de poliție, după ce a distribuit un ziar tipărit clandestin enoriașilor

Un preot din Hîncești (un raion din Republica Moldova) este anchetat de poliție pentru că ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină”, în timpul slujbei, scrie zdg.md.

Din informațiile furnizate de poliție, reiese că ziarul ar fi fost tipărit într-o tipografie clandestină. Preotul împărțea aceste ziare chiar și copiilor.

Biserică și propagandă politică

„Mai mult, preotul împǎrțea respectivele publicații și copiilor veniți la bisericǎ.

Ziarele conțin mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului, îndemnuri la ură pe criterii religioase și tentative de influențare a opiniei publice în contextul alegerilor parlamentare”, arată poliția.

164 de exemplare au fost ridicate de polițiști în acest caz care este, încă, în curs de documentare. Probele acumulate vor fi remise organelor competente.

La percheziția din biserică au fost găsite mai multe publicații „Sare și Lumină”.

„Pistruiatul” pe stil nou

De menționat că, la mijlocul lunii mai, mai mulți tineri, printre care și minori, au fost cooptați și adăugați într-un grup Telegram denumit „Lotus”, creat și coordonat de un anume Afanasii Afanasievici.

Grupul a crescut la 27 de membri și, inițial, era folosit pentru transmiterea unor sarcini clare: să împartă iconițe care au pe spate coduri QR care trimit la canalul de Telegram „Sare și Lumină”.

Canalul de telegram„Sare și Lumină” a fost creat la sfârșitul lui iunie 2024. Inițial, erau publicate doar rugăciuni, felicitări, sfaturi duhovnicești, dar, treptat, au început să fie disimulate mesaje cu tentă politică: despre limba care e „moldovenească”, despre familia tradițională vs. comunitatea LGBT, istorie, toate acestea fiind temele preferate de pro-rușii din Rep. Moldova.