Crin Antonescu: ⁠Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL „lingea clanțe” la Cotroceni?

Crin Antonescu a transmis un mesaj extrem de acid liberalilor, reproșându-le că uită tot timpul trecutul, nu își asumă deciziile proaste și o iau tot timpul de la zero.

„Dacă propaganda bolojenist-soroșistă i-a reproșat lui N. Dan că a formulat câteva (timide) critici la adresa Europei chiar de ziua ei, de data aceasta hârdăul cu ocări revărsat de Stelian Tănase a fost primit cu mare mulțumire. De ce? Din talentul multora dintre noi, românii, de a uita sau nega tot ce e istorie, de a nu asuma nimic din cele rele, de a nu recunoaște nimic din cele bune și de a începe mereu de la zero. „Revoluții”, „reforme”, „democrație”, „stat de drept”, „bună guvernare”, „respect pentru români”, bla-bla. Toate încep cu fiecare „salvator” care se naște pe plaiurile țării”, spune Crin Antonescu pe Facebook.

Greșeli neasumate

El amintește de faptul că Nicolae Ceaușescu a denunțat „greșelile” și chiar „abuzurile” epocii Gheorghiu-Dej, fără să spună ce făcea el, „mare fruntaș comunist, când se petreceau cele mai cumplite crime din istoria României”.

De asemenea, Ion Iliescu a vorbit despre „întinarea nobilelor idealuri ale socialismului” de către „tiran”, fără să precizeze când și cum s-a opus, ca membru CC al PCR.

În 2004, Băsescu și Alianța DA au celebrat „prima” victorie a democrației, de parcă Emil Constantinescu și guvernele CDR-PD (cu Băsescu membru plin) nu existaseră, narează Crin Antonescu.

„Un PNL mizer până mai ieri, nou-născut” cu aceiași oameni

„Acum, cu Bolojan în frunte, un PNL mizer până mai ieri, nou-născut în momentul de față (deși exact cu aceiași oameni), să te ții „modernizare” și „reforme”. Nu contează că acest PNL a existat, a guvernat, a modernizat și reformat câte ceva și înainte de iluminarea bolojenistă (chiar și cu dl. Bolojan în rândurile sale). Nu contează că a fost, în CDR, co-autor al primelor mari reforme în România post-comunistă și al orientării decisive spre Vest. Nu contează că un guvern PNL (Tăriceanu) a luat măsuri fundamental liberale și reformatoare (vezi doar cota unică de impozitare) și a încheiat cu succes aderarea României la UE. Nu contează că un PNL singur (nu „breloc”) a fost capabil să mă susțină, în 2009, împotriva a doi coloși electorali (Băsescu/servicii/DNA/PD, de o parte, un enorm PSD de alta) și am obținut, totuși, 20% la prezidențiale. Fără securiști, fără propagandă, împotriva lor. (A propos, Ciucu și Bolojan, când obțineți vreunul două milioane de voturi, cu securiști, cu propagandă, anunțați-mă!). Nu contează că PNL a făcut o alianță la paritate (nu „breloc”) cu PSD, obținând cea mai mare victorie electorală și dând (tot la paritate) un guvern Ponta care a fost un guvern BUN (vezi doar TVA, Cod fiscal, investiții, drepturi financiare restituite multor români). Nu contează că atunci când comportamentul conducerii PSD (Ponta-Ghiță) a devenit inacceptabil, am avut curajul să conving PNL să ieșim de la guvernare, să îmi asum personal eșecul unui mare proiect și să las un PNL capabil să fuzioneze prin absorbție cu o forță ca PDL și apoi să câștige alegerile prezidențiale din 2014. Nu contează nimic”, enumeră Crin Antonescu.

Întrebări dure pentru Bolojan și Ciucu

Fostul lider liberal este de părere că „istoria PNL e făcută de propaganda zilei”: „Totul începe azi, iar „mizeria” asta de PNL va deveni (după ce va fi curățată de către Ciucu) demnă de măreția lui Bolojan și va face „modernizare” și „reformă” în România”.

În aceste condiții, Crin Antonescu le transmite public două întrebări, dacă festivitatea de aniversare a 151 de ani de la înființarea PNL: „1.⁠ ⁠Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL „lingea clanțe” la Cotroceni? Când ați spus ceva, oricât de puțin, oricât de slab? Când ați piuit ceva? 2.⁠ ⁠Dacă PNL a fost „breloc” până la această „revoluție”, adică aproape un an, în timp ce erai prim-ministru (având și Finanțe, Interne, Fonduri Europene, ca să nu mai pun Externe, Apărare și pe dna Gheorghiu), cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan? Să înțeleg că rămâneai să conduci „brelocul” dacă nu te dădeau pesediștii și Parlamentul afară?”.

Crin Antonescu spune că e convins că acestea sunt „doar întrebări retorice”

„Ciucu, Bolojan și foștii „lingători de clanțe”, transformați brusc în „reformatori” și aprinzători de „lumini”, merg înainte. Și-au recâștigat „demnitatea” și „sufletul”. Înțeleg că voi, foștii mei colegi, nu-i puteați pune aceste întrebări lui Bolojan. Dar măcar un „sictir” sănătos putea să-i adreseze cineva conului Stelică. Poate data viitoare. La mulți ani!”, încheie Crin Antonescu.