Crin Antonescu, despre soarta coaliției: Când 40% dintre români votează Simion, se poate discuta orice

Întrebat soarta coaliției PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu a spus că „nu e problema mea. Eu nu mai sunt membru al niciunuia dintre aceste partide și nu e problema mea, decizia mea, nici măcar să-mi spun o părere”.

„Eu nu pot să apreciez acest lucru decât în legătură cu mine. Eu am făcut ce am putut. Asta pot să vă spun. Bineînțeles că întotdeauna se poate mai mult, mai ales când nu reușești. Dar eu am făcut acest lucru onest. L-am făcut din toate puterile, l-am făcut cu toată credința”, a spus Antonescu.

Întrebat dacă a vorbit cu Marcel Ciolacu, Antonescu a spus că nu a discutat, dar el le mulțumește liderilor coaliției.

Riscul ruperii coaliției de guvernare?

Pentru că unii dintre liderii coaliției au spus că dacă Antonescu nu intră în turul 2, asta poate să echivaleze inclusiv cu ruperea coaliției de guvernare, Antonescu a fost întrebat dacă există acest risc.

„Eu, unul, nu am de răspuns la întrebarea asta. Nu eu am făcut declarațiile, nu eu am de a răspunde. Eu, redevenit strict cetățeanul Antonescu, cred că nu ar fi bine să se rupă, pentru că nu văd alta. Dar când 40% dintre românii votează George Simion și ăsta e un verdict pe care n-am cum să-l contest. N-am dreptul ca democrat să-l contest. Probabil că se poate discuta și orice altceva. Din punctul meu de vedere, credeam că singura coaliție pro-occidentală care se poate face, este cea în funcțiune. Dar, mai departe, partidele au datoria să iau în calcul voința cetățenilor, să caute alte variante, dacă e cazul să caute, nu e treaba mea”, a mai spus Crin Antonescu.

Până la această oră au fost centralizate 19.838 din cele 20.085, reprezentând 98,77 %.

Pe primul loc este George Simion – 3.667.321 de voturi – 40,36 %. Pe locul doi este Nicușor Dan – 1.894.032 de voturi – 20,85 %, iar pe locul trei este Crin Antonescu – 1.858.374 de voturi – 20,45%.