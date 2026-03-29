Cum ar reacționa România în cazul unui atac cu rachete? Radu Miruță: „Nu mă aștept ca într-o dimineață să se întâmple ceva pentru care România, NATO să nu aibă habar”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat duminică, într-o intervenție la Antena 3, cum ar reacționa România în cazul unui atac cu rachete și ce rol are NATO în astfel de situații.

În contextul unor exemple recente din alte regiuni, unde sisteme de apărare performante nu au reușit să intercepteze toate rachetele, ministrul a declarat că, în cazul României, există mai multe niveluri de protecție.

El a declarat că un eventual atac asupra României ar fi detectat din timp, inclusiv datorită sistemelor de monitorizare din regiune.

„Este un atac care, pentru a ajunge în România, trebuie să treacă deasupra Turciei. Există niște radare care interceptează asta acolo. Există situații în care nu pleacă dinspre Iran, ci este folosit, nu știu, proxy, Rusia. Pentru fiecare dintre aceste scenarii există culoar separat de acțiune”, a declarat ministrul.

Ministrul Apărării a mai făcut precizări și asupra faptului că mecanismele NATO sunt construite astfel încât să ofere timp de reacție înainte de producerea unui atac propriu-zis.

„Funcționalitatea NATO este la modul în care e aproape imposibil să se întâmplă un astfel de atac fără că înainte să se știe despre asta. În strategia pe care o avem cu până la 60 de zile înainte sunt elemente concrete care generează reacția NATO, reacția unei țări membre NATO sau a tuturor țărilor membre NATO”, a explicat acesta.

Radu Miruță a mai spus că nu se așteaptă la un scenariu în care România să fie luată prin surprindere de un potențial atac.

„Așadar, până în momentul zero, sunt zile bune înainte, până la 60 de zile, în care se știe cu certitudine că se va întâmpla asta. Nu mă aștept ca într-o dimineață să se întâmple ceva pentru care România, NATO să nu aibă habar”, a mai spus el.