Cum va arăta Guvernul Niculescu. Sighiartău (PNL): PNL nu va face parte din Guvernul Luca Niculescu. Putem lua în calcul un vot de învestitură

Robert Sighiartău, secretar general al PNL, anunță la RFI că PNL nu va intra la guvernare sub conducerea lui Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. Liderul spune însă că PNL ar putea susține Guvernul la votul de învestire.

„Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru, nu vom intra în acest Guvern. Noi am încercat să facem o majoritate cu domnul Siegfried Mureșan, nu am reușit și limitele noastre în Parlament se plasează undeva la 40%, deci nu reușim să facem o majoritate. Dat fiind lucrul acesta, suntem conștienți că România are nevoie de un Guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând și atunci vom încerca să vedem ce soluții are domnul Niculescu, cu ce Guvern vine, astfel încât să vedem dacă PNL va da sau nu un vot de învestitură pe acest Guvern”, a declarat Robert Sighiartău, într-un interviu acordat RFI.

Liberalii așteaptă un semnal de la Luca Niculescu

Sighiartău spune că liberalii sunt deschiși la discuții cu premierul desemnat și că decizia finală are loc după ce Luca Niculescu le prezintă programul său de guvernare, la care a anunțat că lucrează în aceste zile.

„Da, nu ne întâlnim (până atunci-n.r.), urmează ca domnul Niculescu să meargă în primul rând la partidele parlamentare care au mai mulți parlamentari ca PNL și aici mă refer în special la PSD, să vedem care sunt opțiunile domnului Niculescu și apoi ne vom întâlni și noi cu dânsul, să vedem exact care este viziunea dânsului”, a mai explicat liderul liberal.

Cum se poziționează partidele față de Guvernul Niculescu

Liderii PSD i-au dat luni un mandat de negociere lui Sorin Grindeanu cu premierul desemnat. Surse social-democrate au declarat pentru MEDIAFAX că cei doi ar fi discutat telefonic în această dimineață.

USR s-au declarat reticenți și așteaptă să vadă programul de guvernare, iar președintele AUR, George Simion, a declarat că nici nu va discuta despre Guvernul Niculescu până când Georgescu nu este eliberat din arestul preventiv.

Premierul desemnat a invitat toate partidele la discuții și urmează să își programeze întâlniri cu acestea, în zilele următoare. Începând de marți, Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma executivul și a-l prezenta în fața parlamentarilor.