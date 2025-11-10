Daniel Băluţă îşi lansează programul: Nu promisiuni, ci un contract moral. Cereţi-mi socoteală!

Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a prezentat cele şapte angajamente pe care le propune bucureştenilor odată cu lansarea programului său pentru Capitală, disponibil pe danielbaluta.ro.

El spune că nu vine cu promisiuni, ci cu un „contract moral”, iar oamenilor le cere să-l judece strict după rezultate: „după ce se vede, după ce se simte, după ce rămâne în urma noastră”.

Băluţă afirmă că îşi asumă oraşul şi nu îl acuză, că va trata cu prioritate urgenţele Bucureştiului şi că va pune oamenii înaintea politicii.

De asemenea, el declară că vrea să construiască pentru viitor, nu pentru aplauze, să transforme administraţia într-o fereastră deschisă către cetăţeni, nu într-un zid, şi să redea oraşul oamenilor.

În final, spune că nu cere încredere, ci este dispus să muncească pentru a o câştiga.