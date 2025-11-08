Daniel Băluță, laude la adresa lui Nicușor Dan: „Să ştiţi că a fost o prezenţă necesară în viaţa acestui oraş”

Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a declarat sâmbătă că Nicuşor Dan, primarul care şi-a încheiat mandatul anul acesta, „a fost o prezenţă necesară” pentru Bucureşti şi că iniţiativele sale, validate prin referendum, au arătat că „viziunea pe care a avut-o a demonstrat că reprezintă întru totul voinţa majorităţii bucureştenilor”.

„Să ştiţi că a fost o prezenţă necesară în viaţa acestui oraş. După cum am văzut, un număr impresionant de bucureşteni au aprobat un referendum, propunerile pe care el le-a făcut. Viziunea pe care a avut-o a demonstrat că reprezintă întru totul voinţa majorităţii bucureştenilor. Din acest motiv, faţă de alţi candidaţi, nu numai de acum, dar de-a lungul timpului, care credeau că știu ce e mai bine pentru oameni, Nicuşor Dan a preferat să îi consulte pe oameni, să se consulte cu ei despre viziunea pe care o are şi s-a dovedit că într-un procent covârşitor oamenii au fost de acord. De aceea fac această remarcă”, a spus Daniel Băluţă în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă la Prima TV.

Candidatul din partea PSD a mai spus că aplicarea rezultatului referendumului nu reprezintă o opţiune, ci o obligaţie. El s-a arătat încrezător că Parlamentul va adopta legile necesare pentru a pune în practică hotărârea locuitorilor Capitalei.