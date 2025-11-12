Daniel Băluță promite un plan de extindere a Bucureștiului și preluarea Casei Radio, dacă ajunge primar general

Obiectivul său este de a transforma Capitala într-un oraș mai aerisit și mai prietenos cu locuitorii săi, unde calitatea vieții primează, depășind stadiul de simplă supraviețuire în aglomerația urbană și labirintul birocratic.

Ca răspuns la întrebările privind prezența redusă a siglei PSD pe materialele sale electorale, Daniel Băluță își justifică abordarea susținând că se definește în primul rând ca un administrator axat pe rezultate (99%) și abia apoi ca un om politic (1%). Actualul primar al Sectorului 4 își descrie candidatura ca fiind una „antisistem”, fundamentată pe realizări concrete, care transcende etichetele politice tradiționale.

Dezvoltarea metropolitană – piesa centrală a programului său

Conform cotidianului Gândul, unul dintre principalele puncte din programul lui Băluță este redefinirea limitelor administrative ale Capitalei. El argumentează că perimetrul actual strangulează dezvoltarea orașului și că este necesară o reorganizare teritorială prin crearea unei zone metropolitane funcționale. „Bucureștiul a devenit neîncăpător pentru numărul său de locuitori. Soluția este să îl deschidem și să îl integrăm cu localitățile învecinate”, a precizat candidatul social-democrat.

Acesta a subliniat că modernizarea infrastructurii rutiere și de transport public trebuie să susțină această viziune, menționând continuarea proiectelor de drumuri radiale și extinderea inelului median de circulație.

Casa Radio și linia de metrou M4, proiecte-cheie pentru modernizare

Printre obiectivele sale prioritare se numără și preluarea Casei Radio de la stat, pentru „a o reintegra în circuitul urban și a o reda bucureștenilor”. În același timp, candidatul a amintit de proiectul magistralei de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu, pe care îl descrie drept cea mai mare investiție publică din România finanțată din fonduri europene, cu o valoare estimată la 17 miliarde de lei.

De profesie medic, Daniel Băluță promite o competiție electorală bazată pe proiecte, nu pe conflicte. „Misiunea mea este să tratez probleme, nu să lansez atacuri. Viziunea mea este despre a construi, nu despre a distruge”, a afirmat el.