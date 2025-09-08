Daniel David: Protestul profesorilor este „neinspirat” şi „complet nerealist”

Ministrul Educației, Daniel David, spune că protestul profesorilor, în contextul actual al restricțiilor fiscal-bugetare, este „neinspirat” și „complet nerealist”. El a participat astăzi la discuțiile sindicaliștilor cu președintele Nicușor Dan.

Într-o întervenție la Digi24, ministrul a transmis atât profesorilor sindicalizați, cât și celor „care nu sunt neapărat implicați în sindicat”, că acum „este foarte important să fie și realiști, și înțelepți”.

„Am auzit solicitările lor și este complet nerealist să te aștepți că, în această perioadă, se vor întâmpla modificări în legea fiscal-bugetară sau că premierul își va da demisia sau că guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari, evaluarea Moody’s din septembrie și evaluarea Comisiei Europene din octombrie și este nevoie de stabilitate”, a spus Daniel David.

„De asemenea, îndrăznesc să spun că este neînțelept, ca să nu sunt poate neinspirat, să soliciți demisia ministrului care totuși a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaționale, care a reușit astfel să asigure salariile și bursele până la sfârșitul anului, să nu fie oameni dați afară, să nu avem tăieri de salarii, și în final, sigur, să contribuim și la stabilitatea țării”, a mai spus ministrul Educației.

Cum va evolua situația privind protestele

Întrebat cum ar putea fi rezolvat conflictul, în contextul în care unii profesori amenință cu blocarea activității, Daniel David a spus că nu știe exact cum ar putea arăta un astfel de boicot.

„Eu am încrederea că dacă un profesor merge la ore nu are cum să nu-și facă activitatea, pentru care este plătit și, dincolo de plată, este un act de moralitate, intrând în sala de clasă, să-ți faci lecția, să interacționezi cu copiii. (…) Nemulțumirea s-a auzit, întrebarea este ce facem cu ea, iar invitația mea rămâne, așa cum am făcut-o înainte, pentru a construi, pentru viitor, începând cu bugetul, reformele pe care le dorim și atenuarea acestor măsuri începând de anul viitor”, a explicat David.