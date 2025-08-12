De la „miracol medical” la scepticism: schimbarea radicală a administrației Trump față de vaccinurile ARNm

În decembrie 2020, la scurt timp după ce vaccinul anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech a primit autorizație de utilizare de urgență din partea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), președintele Donald Trump îl descria ca pe „un miracol medical” și „una dintre cele mai mari realizări științifice din istorie”. „Va salva milioane de vieți și va pune capăt pandemiei odată pentru totdeauna”, declara el din Biroul Oval.

O analiză ABC News, publicată marți, arată că, la cinci ani distanță, administrația Trump a trecut de la susținerea entuziastă la o poziție sceptică, marcând o schimbare radicală de direcție în privința tehnologiei ARNm.

Warp Speed și doar 8 săptămâni până la testarea pe oameni

La vremea respectivă, oficialii administrației Trump promovau intens siguranța și eficiența vaccinurilor ARNm. Fostul secretar pentru Sănătate, Alex Azar, le numea „extraordinar de sigure și eficiente”, iar fostul chirurg general Jerome Adams le vedea drept „linia de sosire” în lupta cu pandemia. Mai mult, în semn de încredere, personalități-cheie precum Anthony Fauci și Francis Collins s-au vaccinat public.

La opt săptămâni după publicarea online a secvenței genetice a virusului SARS-CoV-2, operațiunea Warp Speed – proiect-fanion al administrației Trump, reușise deja să înceapă testele clinice pe oameni, în colaborare cu Moderna. Secretarul pentru Sănătate avea să declare ulterior că a fost „cea mai mare realizare din viața sa”.

De la sprijin total la tăieri masive

În mod normal, dezvoltarea unui vaccin durează ani, uneori peste un deceniu, dar operațiunea Warp Speed și-a propus să comprime acest proces în mai puțin de un an, lucru care s-a și întâmplat pentru primele vaccinuri ARNm (Pfizer-BioNTech și Moderna).

Acum, în al doilea mandat, situația s-a schimbat radical. Sub influența noului secretar al sănătății, Robert F. Kennedy Jr., sceptic cunoscut al vaccinurilor, SUA a anunțat săptămâna trecută anularea a cel puțin 500 de milioane de dolari din finanțarea federală pentru dezvoltarea vaccinurilor ARNm.

Dispută între știință și noua direcție politică

„Finanțarea se va îndrepta către platforme de vaccinuri mai sigure și mai largi, care rămân eficiente chiar și atunci când virusurile suferă mutații”, a declarat Kennedy, deși experții în boli infecțioase și vaccinologie subliniază că platforma ARNm este sigură și a salvat milioane de vieți.

În trecut, Kennedy a făcut declarații precum că vaccinul COVID-19 ar fi „cel mai mortal vaccin realizat vreodată” și a cerut revocarea autorizației pentru toate vaccinurile anti-COVID. Anul acesta, a retras și recomandarea de vaccinare pentru copiii sănătoși și femeile însărcinate sănătoase.

Trump: „Acum ne ocupăm de alte probleme”

Decizia de a tăia finanțarea federală pentru dezvoltarea acestui tip de vaccinuri este „periculoasă”, consideră fostul chirurg general Jerome Adams, care a precizat că „riscurile sunt incomparabil mai mici decât efectele adverse rare”. Iar dr. Richard Besser, fost director interimar al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, spune că „este total în contradicție cu ceea ce administrația Trump spunea în primul mandat și cu dovezile științifice clare”.

„A doua administrație Trump nu vorbește niciodată despre cea mai mare realizare a primei: crearea operațiunii Warp Speed și a vaccinurilor ARNm”, a menționat pentru sursa citată dr. Craig Spencer, profesor asociat la Universitatea Brown. „În schimb, a numit în funcție o persoană cunoscută pentru pozițiile sale sceptice față de vaccinuri”.

Întrebat despre anularea finanțării, Trump a lăudat Operațiunea Warp Speed, dar a adăugat: „A fost cu mult timp în urmă și acum ne ocupăm de alte lucruri… căutăm răspunsuri la alte probleme, alte boli și afecțiuni”.