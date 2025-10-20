Demisionează Ilie Bolojan? Curtea Constituțională a respins legea propusă de Guvernul Bolojan privind modificarea pensiilor magistraților

Judecătorii Curții Constituționale au admis luni sesizarea de neconstituționalitate depusă împotriva reformei pensiilor de serviciu.

Conform unor surse citate de MEDIAFAX, CCR a respins legea în ansamblu din motive extrinseci, adică de formă.

Care ar fi motivul principal? Guvernul nu a solicitat din nou avizul CSM pentru ultima variantă a proiectului, deși aceasta conținea modificări importante față de forma inițială trimisă la avizare.

Curtea Constituțională a României s-a pronunțat luni asupra actului normativ care viza pensiile magistraților, după două amânări succesive ale deciziei, din 24 septembrie și 8 octombrie.

Legea, inițiată de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, pentru care Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament pe 1 septembrie, prevedea creșterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor până la 65 de ani și plafonarea pensiei de serviciu la 70% din ultimul salariu.

CCR a admis sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție cu un vot de 5 la 4. Judecătorii nu au mai analizat fondul legii. Potrivit surselor, principala problemă a fost lipsa avizului obligatoriu al CSM, așa cum a relatat Gândul.

Bolojan a spus că demisionează dacă legea e respinsă de CCR

Întrebat de HotNews în urmă cu ceva timp, în cadrul unei conferință de presă, dacă va demisiona în cazul în care legea este respinsă de Curtea Constituțională, Ilie Bolojan a declarat, inițial, că își va depune mandatul în acest scenariu.

„Dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraților va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”, a declarat Ilie Bolojan.

Ulterior, acesta a revenit cu o nuanțare și a spus că nu ia în calcul demisia „în acest moment” și că prioritatea sa este menținerea stabilității guvernamentale și continuarea reformelor.

Președintele României, Nicușor Dan, care s-a arătat anterior înțelegător față de poziția magistraților, a transmis că premierul Bolojan nu ar trebui să demisioneze nici dacă CCR declară neconstituționale modificările aduse legii pensiilor.

Nicușor Dan a mai explicat că „dreptul nu este o știință exactă, există interpretări”, iar „un text” declarat neconstituțional „nu înseamnă nimic”.