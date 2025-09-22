Deputat AUR: Reforma administraţiei complică şi mai mult relaţia dintre cetăţean şi autoritate

Introducerea cărţilor de identitate electronice a fost anunţată de actuala guvernare ca fiind un pas decisiv spre modernizarea administraţiei publice, arată deputatul AUR Dragoş Florin Coman. Potrivit acestuia, în teorie, serviciile publice digitale ar trebui să reducă birocraţia, să ofere mai multă siguranţă şi să asigure acces rapid la servicii publice digitale, dar realitatea contrazice însă declaraţiile oficiale.

„În lipsa echipamentelor necesare, multe instituţii publice nu pot utiliza noile documente. Studenţii care au optat pentru cartea electronică de identitate sunt nevoiţi să solicite, în continuare, adeverinţe pe suport de hârtie pentru a dovedi domiciliul şi a obţine facilităţi de transport. Practic, o măsură care trebuia să aducă simplificare şi eficienţă a creat un hibrid birocratic, în care tehnologia şi hârtiile coexistă inutil”, a declarat deputatul AUR.

Acesta precizează că situaţia nu reprezintă digitalizare autentică, ci un eşec de implementare care riscă să afecteze grav încrederea cetăţenilor în proiectele de modernizare ale statului. Lipsa unei coordonări unitare între nivelul central şi cel local, împreună cu absenţa unor termene clare, alimentează confuzia şi perpetuează disfuncţionalităţile.

„În acest context, solicit Guvernului să ofere clarificări punctuale legate de termenul concret până la care toate instituţiile publice vor fi dotate cu cititoare compatibile cu noile cărţi de identitate electronice, precum dacă, în condiţiile măsurilor de austeritate asumate de Guvernul Bolojan, există resursele financiare necesare pentru ca autorităţile să fie dotate corespunzător şi pentru ca serviciile publice să se ridice la standardele aşteptate de cetăţeni. Reforma administraţiei publice prin tranziţia către digitalizare se dovedeşte a fi doar o hibridizare birocratică ce complică şi mai mult relaţia dintre cetăţean şi autoritatea publică”, a declarat Dragoş Florin Coman, deputat AUR.

Digitalizarea trebuie să fie un proces real şi funcţional, care să simplifice viaţa oamenilor şi să crească eficienţa administraţiei, nu un exerciţiu de imagine, a adăugat deputatul AUR.

„România are nevoie de soluţii concrete, nu de proiecte prezentate ca succese, dar implementate fără infrastructura şi finanţarea corespunzătoare”, a conchis Dragoş Florin Coman.