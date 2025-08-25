Diana Buzoianu, condiții pentru ocuparea funcției de director intermiar al Romsilva. Ce propune ministrul

Ministerul Mediului a organizat luni dezbaterea privind conducerea interimară de la Romsilva.

„Pentru prima dată, procesul de selecție a directorului general interimar al Romsilva se desfășoară într-un mod transparent, cu reguli clare și deschise publicului. Până acum, știm cu toții că numirile interimare nu au urmat o astfel de procedură. Salut și mulțumesc Consiliului de Administrație al Romsilva pentru că a introdus criterii de transparență și pentru inițiativa ca interviurile candidaților să fie înregistrate și publicate pe site-ul instituției. Este un pas important în direcția pe care ne dorim să o urmăm și pe viitor”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea susține că rolul directorului general interimar, chiar și pentru un mandat de cinci luni, unul esențial, inclusiv în procesul de reorganizare a Romsilva.

În ceea ce privește criteriile de integritate, ministra a precizat: „Viitorul director general interimar trebuie să fie o persoană care să nu aducă prejudicii de imagine instituției, ci dimpotrivă, să consolideze profesionalismul Romsilva. Este esențial ca acesta să fie un om care nu a fost implicat în scandaluri publice. Tocmai de aceea, pentru candidați au fost introduse și criterii de etică”.

Consiliul de Administrație al Romsilva a demarat, în 11 august, procedura pentru numirea unui director general provizoriu, cu un mandat de maximum 5 luni. 17 dintre cele 25 de candidaturi depuse au fost selectate.