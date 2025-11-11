Prima pagină » Politic » Dominic Fritz, despre relația cu PSD: Nu sunt naiv

Președintele USR, Dominic Fritz, speră că după ce alegerile interne din PSD s-au terminat, speră că partenerul de coaliție se va „focusa pe a face reforme”, dar, totodată, afirmă că nu este naiv.
„Nu sunt naiv. Cu siguranță, pentru PSD, în continuare, va fi foarte atrăgător să joace și rolul opoziției, și rolul în guvern. Și, până la urmă, asta este și reproșul meu față de partenerii de coaliție”, spune Dominic Fritz, la Digi 24, despre relația cu PSD după alegerile interne.

Acesta spune că „până acum nu par să fie foarte hotărâți” cei din PSD: „Și vor să aibă și avantajele guvernării, și avantajele opoziției. Și mi-aș dori mai multă asumare, poate și mai mult curaj”, spune Fritz.

Dominic Fritz afirmă că „până la urmă, trebuie să-i accept așa cum sunt și să mă lupt pentru ideile noastre, pentru români, indiferent cum se comportă partenerul de coaliție”.

 

