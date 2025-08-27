Dominic Fritz, la Istanbul cu primari europeni, în sprijinul primarului Ekrem Imamoğlu

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se află la Istanbul într-o delegație de primari europeni, pentru a-și exprima solidaritatea cu primarul orașului, Ekrem Imamoğlu, arestat în luna martie a anului curent, informează USR.

Conform informării emise de partid, din delegație fac parte și primari din Barcelona, Atena, Budapesta, Sofia, Utrecht și Zagreb, iar vizita ares scopul de a atrage atenția asupra caracterului politic al arestării lui Imamoğlu și asupra represiunii crescânde îndreptate împotriva administrațiilor locale din Turcia.

Fritiz, singurul edil român din delegație a declarat: „Timișoara cunoaște prețul libertății, dar și cât de importantă este solidaritatea internațională. Astăzi, e rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune. Am acceptat invitația de a merge la Istanbul pentru că Timișoara și România nu acceptă abuzul și represiunea. Solidaritatea dintre comunități trece dincolo de granițe ori de câte ori trebuie apărate valorile europene”.

În martie 2025, primarul Istanbulului și principalul opozant al președintelui Erdogan, Ekrem Imamoglu a fost arestat. Ca urmare a arestării, peste 500 de oficiali locali și consilieri, dar și 40 de colaboratori ai administrațiilor municipale au fost reținuți.