Dominic Fritz are examen pentru a obține cetățenia română: „Nici mama nu știe în ce zi”

Președintele USR, Dominic Fritz, va susține, săptămâna aceasta, examenul pentru a obține cetățenia română. El nu a vrut să spună în ce zi se va întâmpla acest lucru: „Nu știe nici mama mea”, a spus Fritz.
Laura Buciu
11 nov. 2025, 21:46, Politic

Întrebat, marți, dacă săptămâna asta are examen de cetățenie, Fritz a spus, la Digi 24, că va susține acest concurs, dar „nu știe nici mama mea în ce zi. Nu vă spun”.

Primarul Timișoarei ține secretul doar pentru că deoarece nu vrea „să mă sune toată lumea imediat după interviu”.

„Nu am emoții, dar e mai bine să mă duc acolo cu un pic mai puțină presiune decât a fost public”, spune Fritz.

Examenul va consta într-un interviu oral cu întrebări.

„Există o listă de 400 de întrebări. Se găsește și pe internet. Foarte puțin oameni au știut de aceste întrebări. Și sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele. (…) Sunt și de istorie: cine a fost Decebal? Cine a fost Burebista? Sunt și de geografie. Numiți, nu știu, un râu din Muntenia, care este vârful cel mai înalt în România, până la personalități, cultură, constituție. Eu cred că la capitolul Constituție o să fiu cel mai bun”, a spus Fritz.

În plus, cei care vor să devină cetățeni români trebuie să vorbească limba română și să locuiască de cel puțin 5 ani în țară.

„Eu cred că este un test fair. Adică nu mă plâng. Unii au înțeles că eu mă plâng de întrebări. Eu cred că e corect ca cei care vor să devină români să dovedească că iubesc această țară, că înțeleg această țară. Și da, mi-aș dori poate să avem o discuție mai largă în societate cum putem mai mulți dintre noi, și români naturalizați, și români născuți, să înțelegem mai bine istoria și cultura acestei țări. Și ce ne face mai buni români”, afirmă președintele USR.

Întrebat dacă are șanse să devină cetățean român până la sfârșitul anului, Frtitz a răspuns: „Nu este în mâinile mele. Eu trag speranță că să trec de test și după aia să se și miște dosarele cu șină”.

