Fritz încă așteaptă cetățenia română: Autoritatea are cam 50.000 de dosare nerezolvate

Întrebat despre cererea sa pentru a primi cetățenia română, Fritz a spus, sâmbătă, că a depus dosarul în iulie anul trecut, după ce a îndeplinit precondițiile pentru a putea primi cetățenia română.

Dosarul încă nu s-a finalizat, spune primarul Timișoarei.

„Cred că a fost un termen chiar acum o săptămână, dar a fost al patrulea termen, dacă nu mă înșel, și așteptat numai să văd ce s-a decis în acest termen și dacă nu mă înșel, atunci voi primi încă un termen din care se va analiza acest pdosar. Este o poveste care doar arată cât de blocate sunt multe instituții publice din România”, spune Fritz.

Potrivit acestuia, Autoritatea pentru Cetățenie are momentan cam 50.000 de dosare nerezolvate și încă nu s-a rezolvat niciun dosar de anul trecut.