Turcia: Încă un politician din opoziție a fost reținut la Istanbul

Potrivit presei locale, autoritățile din Istanbul au desfășurat percheziții în 72 de locații și au emis mandate de arestare pentru pentru 48 de persoane în cadrul unei anchete privind districtul Bayrampaşa.

Printre reținuți se numără primarul districtului, Hasan Mutlu și mai mulți adjuncți.

Mutulu, membru al Partidului Republican al Poporului (CHP) a transmis pe platforma X: „Ceea ce s-a întâmplat nu este nimic mai mult decât o operațiune politică”.

În decursul acestui an, mai mulți primari CHP au fost reținuți. În august, primarul districtului Beyoglu, İnan Güney, a fost reținut pentru presupuse acte de corupție.

În martie, Ekrem Imamoglu, primarul Istanbulului și principalul opozant al președintelui Erdogan, a fost arestat pentru corupție și sprijinirea unei organizații teroriste.

Imamoglu se confruntă și cu un proces, fiind acuzat de falsificarea diplomei universitare.