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„Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut!”. Duel pe Facebook între Grindeanu și Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a răspuns luni seara premierului interimar Ilie Bolojan, care exclusese o nouă guvernare alături de social-democrați și propusese un guvern tehnocrat. Grindeanu cere ca PNL să participe la formarea unui nou guvern și spune că PSD este pregătit să intre la guvernare.
„Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut!”. Duel pe Facebook între Grindeanu și Bolojan
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
12 oct. 2026, 21:53, Politic
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„Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut! Concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor!”, așa începe ultimul mesaj postat de Grindeanu.

„Vă reamintesc. Guvernarea dumneavoastră și-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei: taxe și impozite mărite, prețuri din ce în ce mai mari și venituri scăzute!

Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creșterea puterii de cumpărare a românilor și reluarea investițiilor!

Asta vă cerem, să participați – în sfârșit! – la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat!

Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul!

Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu își vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați.

Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze! PSD este pregătit să participe la un nou Guvern, pe baza unui program care răspunde acestor cerințe ale societății. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorități stabile.

Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan! Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor!

Trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei!”, a postat Sorin Grindeanu.

Ce a propus Bolojan

Premierul interimar a scris, tot pe Facebook, că țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. A spus că PNL este dispus să voteze învestirea unui nou executiv chiar dacă liberalii nu primesc ministere.

Una dintre variantele avansate de el este un guvern tehnocrat, al cărui premier ar urma să încheie acorduri cu partidele care îl susțin în Parlament, cu obiective clare și o durată stabilită. Printre priorități, Bolojan a menționat adoptarea bugetului pe anul viitor. A spus că i-a prezentat această poziție, împreună cu condițiile liberalilor, lui Luca Niculescu.

Bolojan a acuzat PSD că i-a cerut mai întâi să plece imediat, fără să vină cu o alternativă, iar apoi să guverneze în continuare. „Acum îmi cere să guverneze. Asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire”, a scris premierul interimar.

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