Donald Trump, obligat de instanță să plătească 83 de milioane de dolari pentru defăimare

Donald Trump trebuie să plătească 83 de milioane de dolari după ce a fost găsit vinovat de defăimarea fostei editorialiste E. Jean Carroll, o decizie confirmată de o curte de apel din New York.
Petru Mazilu
08 sept. 2025, 18:58, Politic

Președintele american Donald Trump este obligat să plătească 83 de milioane de dolari la finalul unui proces de defăimare. Decizia a fost anunțată luni.

Președintele SUA a fost condamnat în ianuarie 2024 de un juriu, care l-a găsit vinovat de defăimarea fostei editorialiste a revistei Elle, E. Jean Carroll, după ce aceasta l-a acuzat de viol în anii 1990.

O curte de apel din New York a confirmat luni decizia, potrivit Le Figaro.

Juriul a stabilit că Donald Trump a avut intenția de a o „răni” pe Elizabeth Jean Carroll, în vârstă de 80 de ani. Inițial, aceasta solicita cel puțin 10 milioane de dolari reprezentând daune morale și profesionale.