Nicușor Dan: Eu cred că se impune ca România să revină la alegerea primarilor din două tururi

Întrebat vineri, la Iași, cât de reprezentativ poate fi un primar ales cu, de exemplu, 20% din voturile alegătorilor, Nicușor Dan a declarat: „Vreau să fiu foarte direct. Eu cred că se impune ca România să revină la alegerea primarilor din două tururi. Însă, tot timpul când ești în politică, te uiți la ierarhia de priorități și prioritatea pentru România la momentul 2025 a fost stabilitatea și o coaliție cât mai stabilă”.

El a mai explicat că, în contextul actual, coaliția a decis să nu modifice legislația electorală pentru perioada 2024-2028.

„Coaliția asta a decis că nu mai revenim, cel puțin în intervalul ăsta 2024-2028, nu ne mai uităm la legislația electorală în ceea ce privește alegerea primarilor”, a încheiat președintele.