Nicușor Dan, despre creșterea TVA: Cred în continuare că nu era nevoie

Vineri, în cadrul vizitei la Iași, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști ce a intervenit în privința TVA, în contextul în care în timpul campaniei electorale, el a promis că nu vor fi majorări la acest capitol.

„Eu am imaginat o direcție de reducere a deficitului în care cred în continuare că nu era nevoie de majorarea TVA-ului. A venit un guvern, a fost votat de Parlament, care a spus că varianta propusă de mine nu duce la reducerea deficitului și a venit cu o altă variantă de reducere”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan.

În cadrul declarațiilor de presă, șeful statului a anunțat că la Iași au avut loc discuții privind implicarea mediului privat în elaborarea bugetului național.

„Am discutat despre cum poate mediul privat să intre în discuția pe bugetul național, să ne uităm care sunt domeniile economice pe care statul român le subvenționează și cum putem să facem ca aceste tipuri de ajutoare de stat să producă cât mai multă valoare adăugată”, a conchis președintele Dan.