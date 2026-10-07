Dosarul Bogos: Ninel Peia spune că Fănel Bogos și patru oameni de afaceri s-au întâlnit cu George Simion

Ninel Peia a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că George Simion, președintele AUR, s-a întâlnit cu cei cinci oameni de afaceri, între care Fănel Bogos.

Unul dintre cei cinci i-au spus lui Simion că la DSVSA Vaslui se comit abuzuri și a cerut ca liderul AUR să intervină.

Peia a spus că Simion i-a îndemnat să se adreseze Comisiei de Abuzuri din Parlamentul României.

Întrebat de unde are aceste informații, Peia a spus că este chestor al Senatului și în această calitate primește „tot felul de plicuri și scrisori”, unele chiar „agățate de clanța ușii”.

Ce spune Simion

Liderul AUR, George Simion, a recunoscut, la TVR, că o persoană din partea afaceristului Fănel Bogos, vizat în dosarul DNA, i s-a adresat, venind din partea afaceristului.

„N-am avut o relație cu domnul Bogos. (…) A venit cineva cu acest caz al domnului Bogos la mine, că «trebuie să facem ceva»”, spune George Simion.

Simion a declarat că i-a spus persoanei: „Dacă e un abuz, să îi adreseze către Comisia de Abuzuri de la Camera Deputaților”.

Simion a explicat că a fost vorba despre un prieten al afaceristului. Liderul AUR susține că l-ar fi îndrumat la Comisia pentru abuzuri.

Fănel Bogos este vizat de dosarul DNA, în care a fost audiat ca martor și premierul Ilie Bolojan. Afaceristul Fănel Bogos din Vaslui este cercetat de procurorii anti-corupție într-un dosar deschis pentru trafic de influență, după ce ar fi încercat să-l destituie pe șeful DVSVA Vaslui, Mihai Ponea prin intermediarul Mihai Barbu, fost lider PNL Vaslui.

Afaceristul vasluian, în vizorul DNA

Afaceristul vasluian ar fi încercat să-l destituie pe Ponea, după ce a fost sancționat, în 2024, pentru un focar de salmonella din fermele acestuia. Atunci, DSVSA Vaslui a impus sacrificarea a 230.000 de păsări de la fermele afaceristului.

În septembrie 2025, Mihai Barbu, care era, la acea vreme, lider al PNL Vaslui, i-a intermediat afaceristului Bogos o întâlnire cu Bolojan. Întâlnirea a fost de scurtă durată și a durat 15 minute, iar premierul nu a dat curs cererii afaceristului.