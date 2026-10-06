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Simion spune că „cineva” din partea lui Bogos i s-a adresat. Persoana ar fi reclamat „un abuz”

Luni seară, la TVR 1, într-o emisiune live, liderul AUR, George Simion, a declarat că o persoană din partea afaceristului Fănel Bogos, vizat în dosarul DNA, i s-a adresat, venind din partea afaceristului.
Simion spune că „cineva” din partea lui Bogos i s-a adresat. Persoana ar fi reclamat „un abuz”
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Daiana Rob
06 oct. 2026, 20:45, Politic
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„N-am avut o relație cu domnul Bogos. (…) A venit cineva cu acest caz al domnului Bogos la mine, că «trebuie să facem ceva»”, spune George Simion. 

Simion a declarat că i-a spus persoanei: „Dacă e un abuz, să îi adreseze către Comisia de Abuzuri de la Camera Deputaților”. 

Simion a explicat că a fost vorba despre un prieten al afaceristului, liderul AUR susține că l-ar fi îndrumat la Comisia pentru abuzuri.

Fănel Bogos este vizat de dosarul DNA, în care a fost audiat ca martor și premierul Ilie Bolojan. Afaceristul Fănel Bogos din Vaslui este cercetat de procurorii anti-corupție într-un dosar deschis pentru trafic de influență, după ce ar fi încercat să-l destituie pe șeful DVSVA Vaslui, Mihai Ponea prin intermediarul Mihai Barbu, fost lider PNL Vaslui.

Afaceristul vasluian, în vizorul DNA

Afaceristul vasluian ar fi încercat să-l destituie pe Ponea, după ce a fost sancționat, în 2024, pentru un focar de salmonella din fermele acestuia. Atunci, DSVSA Vaslui a impus sacrificarea a 230.000 de păsări de la fermele afaceristului.

În septembrie 2025, Mihai Barbu, care era, la acea vreme, lider al PNL Vaslui, i-a intermediat afaceristului Bogos o întâlnire cu Bolojan. Întâlnirea a fost de scurtă durată și a durat 15 minute, iar premierul nu a dat curs cererii afaceristului.

„Eu am avut aşa un uşor, şi acum mi-aduc aminte, trac, pentru că venind să discute aspecte politice, a prezentat şi aspecte care nu sunt strict de zona politică”, spunea Bolojan anul trecut.
Potrivit Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, prim-ministrul nu avea la cunoștință că Bogos i-ar fi oferit lui Mihai Barbu – fostul șef PNL Vaslui – bani pentru a facilita întâlnirea cu premierul.
Întâlnirea a fost intermediată de fostul șef PNL Vaslui, Mihai Barbu, care ar fi primit, potrivit stenogramelor, o mare cantitate de produse din carne de pasăre, dar și produse lactate, precum și suma de 500.000 de euro, printr-un intermediar, pentru a „organiza” întâlnirea cu premierul Bolojan.

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