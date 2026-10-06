Simion spune că „cineva” din partea lui Bogos i s-a adresat. Persoana ar fi reclamat „un abuz”

„N-am avut o relație cu domnul Bogos. (…) A venit cineva cu acest caz al domnului Bogos la mine, că «trebuie să facem ceva»”, spune George Simion.
Simion a explicat că a fost vorba despre un prieten al afaceristului, liderul AUR susține că l-ar fi îndrumat la Comisia pentru abuzuri.
Fănel Bogos este vizat de dosarul DNA, în care a fost audiat ca martor și premierul Ilie Bolojan. Afaceristul Fănel Bogos din Vaslui este cercetat de procurorii anti-corupție într-un dosar deschis pentru trafic de influență, după ce ar fi încercat să-l destituie pe șeful DVSVA Vaslui, Mihai Ponea prin intermediarul Mihai Barbu, fost lider PNL Vaslui.
Afaceristul vasluian ar fi încercat să-l destituie pe Ponea, după ce a fost sancționat, în 2024, pentru un focar de salmonella din fermele acestuia. Atunci, DSVSA Vaslui a impus sacrificarea a 230.000 de păsări de la fermele afaceristului.
În septembrie 2025, Mihai Barbu, care era, la acea vreme, lider al PNL Vaslui, i-a intermediat afaceristului Bogos o întâlnire cu Bolojan. Întâlnirea a fost de scurtă durată și a durat 15 minute, iar premierul nu a dat curs cererii afaceristului.