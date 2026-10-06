Accident grav la Călimănești, pe Valea Oltului. Un camion frigorific s-a izbit de o stație de carburanți

La fața locului au fost mobilizați polițiști și pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială CBRN și o ambulanță SAJ.

Pompierii acționează pentru descarcerarea persoanei aflate în cabina camionului și asigură, în același timp, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Zona a fost evacuată pe o rază de 200 de metri

Pentru siguranța populației, autoritățile au dispus evacuarea tuturor persoanelor aflate pe o rază de aproximativ 200 de metri de locul accidentului, până la finalizarea operațiunilor.

Traficul rutier în zonă este blocat temporar pentru a permite intervenția în condiții de siguranță a echipajelor ISU.

Misiunea pompierilor este în dinamică, iar polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.