Estonia cere folosirea activelor rusești înghețate după atacul sângeros asupra civililor din Yarova

Premierul Estoniei, Kristen Michal, și ministrul de externe, Margus Tsahkna, au condamnat în termeni duri atacul rusesc de marți asupra satului Yarova, din regiunea Donețk, în urma căruia peste 20 de civili au fost uciși în timp ce așteptau să-și ridice pensiile. Oficialii estoni au făcut apel la comunitatea internațională să sporească presiunea asupra Kremlinului și să folosească activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei.

„Libertatea nu poate fi bombardată” – mesaj din Tallinn

„Atacurile nemiloase ale lui Putin nu cruță pe nimeni. Astăzi, o bombă rusească a lovit civili care așteptau pensiile, ucigând peste 20. Condoleanțele mele celor dragi lor. Rusia trebuie trasă la răspundere. A venit timpul să folosim activele sale înghețate pentru Ucraina”, a scris marți Kristen Michal pe contul de X.

805 Russian drones and multiple missiles launched in just one night – many targeting civilians. Putin lies. Russia deliberately chooses war and death over peace. Yet Ukraine resists. Freedom cannot be bombed into surrender. And our support will not stop. https://t.co/BHo6omm8a5 — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 7, 2025

Premierul eston a adăugat că Rusia „alege deliberat războiul și moartea în locul păcii”, subliniind că „libertatea nu poate fi bombardată până la capitulare” și că sprijinul pentru Ucraina va continua.

„A trecut vremea covorului roșu pentru Putin”

Și ministrul de externe Margus Tsahkna a reacționat ferm: „Atacarea și uciderea civililor care așteaptă să-și ridice pensiile este o manifestare șocantă a inumanității afișate de Putin și armata sa”, a transmis diplomatul.

„A trecut de mult vremea să i se mai întindă covorul roșu. Comunitatea internațională trebuie să intensifice presiunea asupra Rusiei până la un nivel insuportabil și să continue sprijinul neclintit pentru Ucraina în lupta sa de apărare a poporului și a libertății”, a adăugat oficialul eston, pe X.

Thank you for the condolences and Estonia’s principled position, dear friend @Tsahkna. Russia is truly a terrorist state. And we must make every effort to make Moscow feel the consequences of its barbarism. https://t.co/nPsJ7z0qFP — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 9, 2025

Potrivit informațiilor publicate de agenția Interfax-Ukraine, atacul asupra satului Yarova, aflat în apropierea liniei frontului din estul Ucrainei, a fost efectuat de forțele ruse în dimineața zilei de marți. Bomba a lovit o zonă unde localnicii, în mare parte persoane în vârstă, se adunaseră pentru a primi plățile sociale.

Ucraina face eforturi pentru a susține populația în zonele afectate de război, iar oficialii estoni atrag atenția că fondurile blocate ale Rusiei ar trebui folosite activ pentru reconstrucția țării și sprijinirea civililor.