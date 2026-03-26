Eurodeputat PNL, critică dură la adresa lui Grindeanu după discuțiile de la Bruxelles privind coaliția: „A dovedit lipsa sa de experiență în relațiile instituționale la nivel european”

Siegfried Mureșan, eurodeputat PNL și membru al Parlamentului European, a reacționat pe pagina sa de Facebook la întâlnirea lui Sorin Grindeanu cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Eurodeputatul a spus că președintele PSD a demonstrat „lipsa sa de experiență în relațiile instituționale la nivel european” și a menționat că discuția s-a desfășurat cu rezultate contradictorii.

„Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, are o poziție publică diametral opusă față de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, cu privire la concluziile discuțiilor dintre cei doi de astăzi, la Bruxelles. De o parte, președinta Metsola a comunicat că au discutat despre nevoia de unitate și stabilitate în aceste vremuri dificile. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu ne-a anunțat că își dorește instabilitate și că își dorește o altă guvernare, având un discurs de membru de partid, nu de președinte al Parlamentului. Scopul oricăror întâlniri ale oficialilor statului român este de a obține sprijin pentru România, de a obține acord și de a avea poziții convergente cu partenerii internaționali. Dacă la finalul oricărei întâlniri internaționale există contradicții, atunci întâlnirea respectivă a fost un eșec”, a transmis Siegfried Mureșan.

Pe de altă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu a răspuns și el printr-o postare pe Facebook, declarând că scopul vizitei sale la Bruxelles a fost apărarea intereselor României și nu promovarea unor interese de partid.

„Vreau să îi asigur pe toți românii că dialogul meu de astăzi cu liderii europeni a fost doar pentru apărarea intereselor României. Mesajul meu a fost clar: sigur că dorim continuarea guvernării pro-europene, dar avem o responsabilitate uriașă de a obține rezultate concrete pentru români și că nimeni nu se poate juca cu destinele României, vânturând alianțe cu extremiștii! #PSD este privit de către toți partenerii europeni drept unul dintre actorii-cheie, de care depinde, într-o măsură esențială, continuarea acestui traseu care asigură României stabilitate și suport financiar pentru o #dezvoltare consolidată. I-am asigurat pe toți liderii europeni că rămânem un partener #responsabil, dispus să facă o analiză serioasă a propriei sale prestații la guvernare și să vină cu soluții pentru a îmbunătăți performanța echipei de la Palatul Victoria. Interesul nostru comun este de a finaliza reformele și proiectele majore finanțate din PNRR, de a accesa toți banii europeni și de a face astfel încât românii să simtă că miza guvernării este să le protejăm, în primul rând, nivelul de trai! Iar partenerii de la Bruxelles sunt gata să ne ajute cu toată deschiderea să ne îndeplinim acest obiectiv!”, a scris Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit joi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, căreia i-a spus că PSD urmărește cu îngrijorare „semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion”.

„I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Mai mult, acesta i-a spus președintei Parlamentului European că a demarat o amplă consultare internă în partid, care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv.