Europa suspectează Rusia pentru aparițiile misterioase de drone, dar „nu poate dovedi acest lucru”, spune premierul olandez

Într-un interviu exclusiv pentru Kyiv Independent, premierul olandez Dick Schoof a declarat că Europa bănuiește că Rusia se află în spatele unui val de apariții neobișnuite de drone pe tot continentul, însă „nu poate dovedi acest lucru”.

Aflat în vizită la Kiev, Dick Schoof a fost întrebat dacă statele europene au ajuns la o concluzie comună privind sursa acestor incidente în Europa.

„Da, desigur. Din păcate, nu putem dovedi cine se află în spatele acestui lucru, dar există multe gânduri că poate sunt rușii, dar nu putem dovedi acest lucru.”, a spus el.

În ultimele săptămâni, dronele au intrat în spațiul aerian a cel puțin opt țări europene, mai exact, Danemarca, Lituania, Finlanda, Estonia, România, Germania, Belgia și Olanda.

Dronele au fost văzute și deasupra unor baze militare și instalații energetice, printre care Baza Aeriană Karup din Danemarca și o centrală electrică din Finlanda.

„Sper ca într-o zi să putem dovedi fie că sunt rușii, fie că este altceva. Dar este cu adevărat îngrijorător că acum se află în jurul infrastructurii noastre, în jurul aeroporturilor noastre și cred că trebuie să ne intensificăm securitatea în acest sens.”, a spus Schoof.

În septembrie, armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au intrat în spațiul său aerian. La scurt timp, o dronă rusească a pătruns și pe teritoriul României, însă autoritățile de la București au decis să nu o doboare.

Pe 28 septembrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că rapoartele serviciilor de informații arată că așa-numita „flotă din umbră” de petroliere a Rusiei este folosită pentru a „lansa și controla” drone rusești deasupra orașelor europene.