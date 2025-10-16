FADERE cere Ministerului Apărării clarificări privind mobilizarea românilor din diaspora

FADERE a transmis o solicitare oficială Ministerului Apărării prin care au cerut instituție să clarifice modul de gestionare al mobilizării românilor stabiliți în diaspora.

Potrivit federației, aproximativ cinci milioane de români trăiesc permanent în străinătate, deși au domiciliul oficial în România.

În multe cazuri, instituția nu dispune de informații actualizate despre adresele reale ale acestor persoane, ceea ce ar putea duce la situații în care ordinele de mobilizare să fie trimise la vechile adrese din țară, fără ca destinatarii să fie informați.

Președintele FADERE, Daniel Țecu a transmis: „Cerem Ministerului Apărării Naționale să fie clar și transparent în privința modului în care se vor gestiona aceste situații și să explice care este procedura aplicabilă românilor care se află în diaspora. Avem nevoie ca statul român să transmită mesaje clare și responsabile, menite să întărească încrederea românilor în instituțiile sale”.

Acesta a subliniat că, în contextul unui conflict la granițele României, statul trebuie să comunice „serios, coerent și responsabil”, pentru a combate confuzia și lipsa de încredere.