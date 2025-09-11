Firea: Am votat ca banii din fondurile de coeziune să fie folosiți și pentru construcția de locuințe. Nu există resurse pentru familiile tinere

„Am votat în noua sesiune plenară de la Strasburg pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folositi și pentru construirea de locuințe. Din păcate, sunt foarte mulți tineri, de asemenea, familii cu copii care nu reușesc să pună bani deoparte sau să obțină un credit pe care să poată să-l plătească pentru a-și cumpăra o locuință. Avem un fond destul de mare de locuințe în România, peste două milioane de unități locative, dar nu există resursele financiare pentru ca familiile tinere sau mai puțin tinere să poată lua aceste locuințe”, a declarat europarlamentarul Gabriela Firea.

Conform acesteia, odată cu votul din Parlamentul European, se pot accesa fonduri europene și pentru construirea în toate țările Europei, inclusiv în România, de locuințe atât pentru tineri, cât și pentru familiile cu mulți copii.

Firea arată că în UE, prețurile locuințelor au crescut cu 48% între 2015 și 2023, iar în România aproape două treimi dintre tineri spun că amână cumpărarea unei case din cauza costurilor.

„Politica de coeziune alocă acum doar 2% din buget pentru locuințe (7,5 miliarde de euro), când nevoia reală este de 270 de miliarde pe an”, adaugă social-democrata.