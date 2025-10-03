Florin Cîțu, despre rectificarea bugetară: Șansa irosită a guvernului. Ce crede fostul premier despre cel mai mare deficit din istorie

„Datele arată o realitate incomodă pentru guvern: noul obiectiv de deficit, 8,4% din PIB (vs 7% cat era aprobat), e o iluzie. Pe baza execuției de până acum, ne îndreptăm spre 9,2–9,8% la final de an. Ce s-a întâmplat la rectificare? Guvernul a ratat singurul moment din an în care putea arăta disciplină fiscală. În loc să spună „Stop! Cheltuim doar cât am aprobat” și să prioritizeze, a ales să mărească cheltuielile (mult peste nivelul inițial). Paradoxul continuă: taxele au crescut, dar și gaura din buget a crescut (cel mai mare deficit din istorie). Strategia începută în 2022 — „mărim taxele ca să rezolvăm deficitul” — nu funcționează. Ajunge!”, atrage atenția Florin Cîțu, pe Facebook

Acesta spune de ce este „fictiv 8,4%”: „Ca să ajungi acolo, ar fi nevoie de o frână bruscă pe cheltuieli exact în zone cu inerție maximă (salarii, pensii, programe deja pornite). Asta nu se face cu declarații. Nu există tăieri reale. În schimb, apar promisiuni noi imediat ce vin „venituri în plus” după creșterea taxelor”.

„Cine plătește nota? Noi, cetățenii. Inflație „încăpățânată”. Un deficit de 9–10% pompează bani în economie — inflația rămâne mare o perioada mai lunga de timp vs. cazul in care deficitul nu creștea la rectificare. Dobânzi mari. Costul datoriei reduce resursele din buget ca un abonament obligatoriu. Statul aspiră lichiditatea, firmele și oamenii găsesc finanțare mai scumpă și mai rară. Investițiile profitabile se amână. Încredere erodată. Piețele se uită la execuție, nu la propagandă. Mesajul actual al guvernului: inconsecvență. Nota de plată vine imediat prin randamente mai mari la care se împrumută statul (adică noi toți). Concluzie. Suntem pe drumul sigur către o corecție dură — fie impusă de piață, fie de un guvern responsabil (varianta mai puțin probabilă). Această rectificare ne duce cu un pas mai aproape de un episod în stil „Grecia” decât eram înainte”, mai spune Cîțu.