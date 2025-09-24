Fost ministru al Justiției, despre decizia CCR: Dacă judecătorilor le era foarte clar că e admitere, că e respingere, o dădeau

Fost judecător CCR și fost ministru al Justiției, Tudorel Toader spune că, în mod frecvent, Curtea mai amână luarea unei decizii, când are de dezbătut probleme sensibile.

„Este posibil ca nevoia de reluare să rezulte chiar de la început, chiar înainte de dezbatere, sau să stai o oră, două, trei să dezbați și la un moment dat să apară o altă abordare, o altă explicație, o altă dimensiune și să se impună amânarea și reluarea dezbaterilor. Sigur, timp în care judecătorii și magistrații-asistenți care lucrează la dosar continuă documentarea, pregătirea raportului, ceea ce ulterior va deveni decizie”, a declarat Tudorel Toader la Digi24.

Procedura de amânare, explicată

El a explicat procedura pentru amânare.

„Procedura spune așa, președintele Curții Constituționale, el poate să decidă amânarea, reluarea dezbaterilor, sau trei judecători dacă cer, președintele nu poate refuza. Eu nu știu care variantă s-a aplicat, dar în tot cazul s-a amânat, timp în care noi mai discutăm, sper ca magistrații să reia activitatea de judecată, că sunt procese multe care se amână, care sunt suspendate, oamenii au interesele lor legitime, probleme care trebuie rezolvate, dar sigur vom vedea, probabil în cursul zilei de azi, ce decid judecătorii”, a adăugat el.

Întrebat dacă faptul că s-a amânat ar putea duce la gândul că de fapt s-a respins, fostul judecător CCR a spus: „Eu cred mai degrabă că judecătorii nu s-au hotărât să respingă sau să admită, dovadă faptul că mai au nevoie de reflecții, mai au nevoie de documentare, de dezbatere. Rămâne așadar deschisă orice variantă, dar, în același timp, eu m-am exprimat și mă repet, cred că legea va trece de Curte, că obiecțiile vor fi respinse. (…) Din punctul meu de vedere rămân deschise ambele variante. Dacă judecătorilor le era foarte clar că e admitere, că e respingere, o dădeau. Nu mai țineau lumea în tensiune 2 săptămâni”.

Verdictul CCR

În ședința de miercuri, CCR a decis amânarea pentru data de 8 octombrie a sesizărilor care vizează obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome au fost respinse.