G4Media. Ciprian Ciucu: „O reformă internă a PNL Bucureşti este necesară. Mi-aş dori să am o echipă care să fie în aceeaşi linie cu mine”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, în cadrul unui interviu exclusiv pentru G4Media, că o reformă internă a PNL Bucureşti este necesară și își dorește „o echipă care să fie în aceeaşi linie” cu el.

În prezent, modificările în anumite filiale nu au fost posibile din cauza prevederilor Statutului PNL, însă Ciprian Ciucu a anunțat că nu consideră acest lucru un eșec.

În cadrul interviului, Primarul Bucureștiului a explicat situația legată de schimbările conducerilor în anumite filiale ale partidului, inițiate la începutul lunii februarie.

„În condiţiile în care partidul are un Statut foarte strict, în care poţi schimba doar dacă ai două treimi din numărul tuturor voturilor din ţară, că sunt sau nu prezenţi, două treimi înseamnă, cred, undeva la 38 de voturi sau 39 de voturi din din 52. În acest context, când îţi lipseşte un singur vot, deja două treimi din partid sunt cu tine. Şi pentru că cineva a lipsit şi nu a putut participa la şedinţă sau n-au vrut să participe la şedinţă nu am avut atunci două treimi”, a declarat primarul general.

Referitor la faptul că eșecul nu poate fi ignorat, Ciprian Ciucu a venit cu câteva precizări.

„Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar asta nu înseamnă că am eşuat din cauza unei minorităţi, a eşuat o majoritate. Trebuie să mai avem discuţii interne. Problema este că mi-aş dori să am o echipă pe care să o coordonez, pe care să o asum şi care să fie în aceeaşi linie cu mine. Adică Daniel Băluţă, după ce a pierdut, a avut locul trei, a reuşit cumva să îşi facă o echipă şi să schimbe din conducerea filialelor din PSD Bucureşti. Eu, ca învingător detaşat, de pe locul unu, partidul meu a conştientizat – două treimi aproximativ – că merit această şansă. Este vorba şi despre o reformă internă a PNL Bucureşti, care este foarte necesară, dar deocamdată suntem în această minoritate de blocaj”, a afirmat acesta.

Când a fost întrebat despre relația cu Hubert Thuma, unul dintre criticii importanți din interiorul PNL, Ciprian Ciucu a afirmat că „nu am intrat în logica unor contre venite de la domnia sa”.

„N-am răspuns. Este preşedinte la Consiliul Județean Ilfov. Sunt mai multe instituţii, ADI-uri pe care le avem împreună şi suntem cumva nevoiţi să colaborăm. Serviciile publice sunt interconectate între Bucureşti şi Ilfov”, a spus Ciucu.